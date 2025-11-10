The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه أجرى محادثات منفصلة مع نظيره السوري وعدد من المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن التي تناولت التطورات في سوريا وغزة، مضيفا أنه لمس تفهم الولايات المتحدة لضرورة بقاء سوريا موحدة.

وفي حديثه لوسائل إعلام تركية بعد المحادثات، قال فيدان إنه دُعي أيضا لحضور جزء من الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه التقى أيضا بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وتوم براك.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

