تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس

الدوحة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لرويترز اليوم السبت إنه ينبغي تشكيل إدارة مدنية فلسطينية ذات مصداقية وقوة شرطة مدربة حتى يتسنى لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء السلاح، مضيفا أن الحركة مستعدة لتسليم إدارة القطاع.

وفي مقابلة على هامش منتدى الدوحة، قال فيدان إنه بدون هاتين الخطوتين فإن توقع تخلي حماس عن السلاح في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار “ليس واقعيا وغير قابل للتنفيذ”.

وقال فيدان إن قوة الشرطة المقترحة ستستبعد أعضاء حماس وستدعمها قوة دولية لإرساء الاستقرار. وأضاف أن واشنطن تضغط على إسرائيل بشأن مسعى تركيا للانضمام إلى القوة.

وحذّر فيدان من أن إخفاق المجتمع الدولي في دفع خطة وقف إطلاق النار إلى المرحلة التالية سيعد “فشلا ذريعا” للعالم ولواشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاد بنفسه هذه الجهود.

