The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تؤكد لإيران: انتهاك مجالنا الجوي أمر غير مقبول

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 10 مارس آذار (رويترز) – أفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بأن انتهاك المجال الجوي التركي بصواريخ باليستية إيرانية أمر غير مقبول.

وأوضح المصدر أن عراقجي أبلغ فيدان بأن طهران تجري تحقيقا موسعا بهذا الشأن.

وذكر أن فيدان جدد مطالبة تركيا لجميع الأطراف بالامتناع عن أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر، وأكد لعراقجي أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد الصواريخ التي تستهدفها.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية