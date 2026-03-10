تركيا تؤكد لإيران: انتهاك مجالنا الجوي أمر غير مقبول
أنقرة 10 مارس آذار (رويترز) – أفاد مصدر بوزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بأن انتهاك المجال الجوي التركي بصواريخ باليستية إيرانية أمر غير مقبول.
وأوضح المصدر أن عراقجي أبلغ فيدان بأن طهران تجري تحقيقا موسعا بهذا الشأن.
وذكر أن فيدان جدد مطالبة تركيا لجميع الأطراف بالامتناع عن أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر، وأكد لعراقجي أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد الصواريخ التي تستهدفها.
