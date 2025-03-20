تركيا تتحفظ على شركة البناء المملوكة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل

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أنقرة (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة البناء المملوكة بشكل مشترك لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال مكتب المدعي العام إن التحفظ على شركة (إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة) تم بناء على قرار من محكمة استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.