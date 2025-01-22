تركيا تحتجز 11 بعد مقتل 76 في حريق بمنتجع تزلج

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أنقرة (رويترز) – قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن السلطات احتجزت 11 شخصا في إطار تحقيق في حريق أسفر عن مقتل 76 شخصا وإصابة العشرات في منتجع للتزلج في جبال بولو.

وذكر تونج على منصة إكس أن أحد نواب حاكم إقليم بولو شمال غرب البلاد ومدير إدارة الإطفاء في البلدية ومالك الفندق ومديره من بين المحتجزين.

وأقيمت عدة جنازات يوم الأربعاء لعائلات، من بينها عدد كبير من الأطفال، لقوا حتفهم يوم الثلاثاء في الحريق الذي أجبر نزلاء الفندق المذعورين على القفز من النوافذ في منتصف الليل.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في إحدى الجنازات لثمانية من الضحايا في بولو بغرب تركيا “يعتصر الألم قلوبنا وأرواحنا”.

وأضاف “أدعو بالصبر والسلوان للعائلة بأكملها ولأمتنا”.

وذكرت الحكومة أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي.

واندلع الحريق في فندق جراند كارتال بمنتجع كارتال قايا للتزلج في جبال بولو والمكون من 12 طابقا والذي كان به 238 نزيلا، بعد أن بدأ في الطابق الذي يوجد به المطعم في حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

وقال ناجون إنهم لم يسمعوا أصوات أجراس إنذار واضطروا إلى التحرك عبر ممرات مليئة بالدخان في ظلام دامس، ووصف نزلاء مشاهد من الذعر وهم يفرون عبر الممرات المليئة بالدخان ويقفزون من النوافذ للهرب.

وتعهد مسؤولو الفندق بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق وقالوا “نشعر ببالغ الحزن إزاء المصاب الأليم”.

وفي إحدى الجنازات، سجيت نعوش أسرة تتكون من خمسة أفراد في مسجد أحمد حمدي أكسكي وسط العاصمة أنقرة.

وقال شاهد من رويترز في الجنازة إن الوالدين، وكانا يعملان في الطب والتدريس، ذهبا إلى كارتال قايا مع أبنائهم الثلاثة من أجل التزلج خلال عطلة دراسية.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 20 من قتلى الحريق من الأطفال.

وأعلن أردوغان يوم الأربعاء يوم حداد وطني عقب المأساة التي وقعت خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء حين تسافر العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج.