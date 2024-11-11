تركيا تحث أمريكا على إعادة النظر في دعم الأكراد في سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون آخرون في تركيا إن أنقرة تكثف جهودها لحمل الولايات المتحدة على إعادة النظر في دعمها للمسلحين الأكراد في سوريا.

وألمح أردوغان مجددا إلى إمكانية شن هجوم جديد عبر الحدود.

ونقلت صحيفة ميليت عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله يوم الاثنين “نذكر نظراءنا الأمريكيين باستمرار بضرورة وقف تعاونهم مع المنظمة الإرهابية في سوريا”.

وأضاف “اتصالاتنا بشأن هذه القضية زادت، ونرى أن الجانب الأمريكي حريص أيضا على المزيد من المحادثات والمفاوضات”.

وقال أردوغان يوم الأحد إن تركيا قد تشن هجوما جديدا في شمال سوريا لإنشاء مناطق آمنة جديدة على الحدود، وذلك بعد أن قال يوم الجمعة إنه سيناقش انسحابا محتملا للقوات الأمريكية من سوريا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويشمل التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الدعم الأمريكي لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردي الذي يشكل الحليف الرئيسي لواشنطن في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

وتصف أنقرة التنظيم بأنه منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره الولايات المتحدة أيضا جماعة إرهابية.

ونفذت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عدة عمليات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في السنوات القليلة الماضية، وهددت بشن المزيد من العمليات.

وقال أردوغان يوم الأحد إن هذه العمليات أقامت مناطق آمنة في سوريا والتي “أحبطت محاولات لتطويق” تركيا من الحدود الجنوبية، وإن أنقرة عازمة على “قطع الاتصال بين المنظمات الإرهابية بشكل كامل”.

وأضاف قائلا “إن شاء الله سنستكمل الحلقات المفقودة في المنطقة الآمنة التي أنشأناها على حدودنا خلال الفترة المقبلة”.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قام أردوغان أيضا بمبادرات لإصلاح العلاقات المقطوعة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد عقد من العداء.

واشتكت أنقرة من أن دمشق لم ترد بالمثل على محاولات للتقارب، بعد أن قال أردوغان في يوليو تموز إنه يريد دعوة الأسد لإجراء محادثات. وقال الأسد إن هذه المحاولات ليست مجدية وإن دمشق تريد انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.