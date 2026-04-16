تركيا تحث أمريكا وإيران على عقد محادثات “بناءة” لإنهاء الحرب
أنقرة 16 أبريل نيسان (رويترز) – قالت تركيا اليوم الخميس إنها ستواصل دعم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت الطرفين إلى اتخاذ موقف “بناء” في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وجارة إيران على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران والوسيط باكستان، ودعت مرارا إلى وقف القتال.
وقالت وزارة الدفاع التركية في مؤتمر صحفي أسبوعي “سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة في التعامل معه”.
وأضافت أن أنقرة تأمل في أن “تتخذ الأطراف موقفا بناء في عملية التفاوض الجارية”.
ويدرس مسؤولون أمريكيون وإيرانيون العودة إلى باكستان لإجراء مزيد من المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل بعد أن انتهت المفاوضات يوم الأحد دون تقدم يذكر.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا في مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الاجتماع أيضا.
(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)