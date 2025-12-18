The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

أنقرة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن بلاده لا تريد اللجوء إلى العمل العسكري مجددا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا، لكنه حذر من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد بسبب ما وصفه بالتأخير في تنفيذ اتفاق للاندماج.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة تي.آر.تي ورلد “نأمل فقط أن تمضي الأمور من خلال الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي. لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا. لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الجهات الفاعلة ذات الصلة بدأ ينفد”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

