تركيا تحث قوات سوريا الديمقراطية على التخلي عن “أجندتها الانفصالية”

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يجب أن تتخلى عن “أجندتها الانفصالية”، وذلك بعد يوم من إعلان قائد القوات ودمشق وقف إطلاق النار.

وذكر فيدان، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إلى جانب نظيره السوري أسعد الشيباني، أن قيادة سوريا بوسعها الآن قتال تنظيم الدولة الإسلامية بمفردها في البلاد، مما يعني أن على الدول الأجنبية تغيير نهجها في هذا الشأن.

وقال وزير الدفاع السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إنهما اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في شمال وشمال شرق سوريا.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)