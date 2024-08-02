تركيا تحجب إنستغرام بعد اتهام الموقع بالرقابة على رسائل تنعي هنية

afp_tickers

4دقائق

حجبت تركيا باكرا صباح الجمعة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي بدون إعطاء تبرير، وذلك بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصّة بممارسة الرقابة على المنشورات لمنع “رسائل تعازي” باغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.

وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية القرار على موقعها الإلكتروني بدون أن تورد أي توضيح.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون انتقد المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها “تمنع الناس من نشر رسائل تعازي” برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي يوارى الثرى الجمعة في قطر بعد اغتياله الأربعاء بضربة في طهران نسبتها إيران إلى إسرائيل.

وكتب ألتون عبر إكس “إنها محاولة رقابة واضحة وجلية”.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قرارا يفيد بأنه “تم حجب +إنستغرام.كوم+ بقرار صادر في الثاني من آب/أغسطس”، بدون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

كما أفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا صباح الجمعة عبر منصة إكس أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام، وهو ما لاحظه صحافيو وكالة فرانس برس أيضا.

وتعد إنستغرام أكثر من خمسين مليون منتسب في تركيا من أصل تعداد سكاني يبلغ 85 مليون نسمة، بحسب وسائل الإعلام التركية.

– “اعتباطي” –

وكتب الخبير التركي في القانون الرقمي يامان اكدينيز عبر منصة إكس “قطع الدخول إلى إنستغرام … قرابة الساعة 3,00 هذا الصباح بموجب توجيه إداري. صدر القرار إما عن الرئاسة وإما عن وزير. على هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تطرح قرارها على قاض للمصادقة عليه. لا ينبغي أن يصادق أي قاض على مثل هذا الطلب”.

وتابع الخبير أن “الرقابة المفروضة على إنستغرام اعتباطية ولا يمكن إطلاقا تفسيرها أو تبريرها”.

و”لجأ” مستخدمو إنستغرام إلى إكس حيث يتبارون في السخرية في تعليقاتهم على قرار حجب الموقع، فينشرون صور قطارات وأروقة مترو مكتظة يعلقون عليها “إكس حين سيستيقظ الأتراك ويكتشفون أن إنستغرام مقطوع”، مرفقا بوسم#instagramdown (إنستغرام مقطوع).

وكتب أحد المستخدمين “إنستغرام محجوب في تركيا، انتهت الحياة” تحت صورة رجل مفجوع.

وكتب آخر “حسنا، ماذا يحصل يا بنات على إنستغرام؟ لم أعد أشاهد صوركنّ المعدّلة”.

وسبق أن حجبت السلطات التركية موقع ويكيبيديا من نيسان/أبريل 2017 إلى كانون الثاني/يناير 2020 بسبب مقالين نشرا على الموقع يربطان بين أنقرة ومنظمات متطرفة.

وإن كانت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تُتهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحرية التعبير، فإن هذا القرار كان له وقع الصدمة من حيث الكمية غير المسبوقة من المحتويات التي تم حجبها.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت مجموعة ميتا العملاقة الأميركية، الشركة الأم لفيسبوك، تعليق شبكتها الاجتماعية “ثريدز” في تركيا بعد قرار من هيئة المنافسة التركية يهدف إلى منعها من مشاركة البيانات مع منصتها الأخرى إنستغرام.

ربا/دص/لين