تركيا تحذر إيران من إطلاق مزيد من الصواريخ باتجاهها
إسطنبول 7 مارس آذار (رويترز) – حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إيران اليوم السبت من إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه تركيا، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخا كان متجها نحو المجال الجوي لأنقرة قبل أيام.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي في إسطنبول إن تركيا تعارض جميع السيناريوهات الرامية إلى إشعال فتيل حرب أهلية على أساس عرقي في إيران، وإن مثل هذه السيناريوهات قد تؤدي إلى موجات نزوح جماعي.
