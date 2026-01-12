تركيا تحذر من التدخل الأجنبي في إيران

أنقرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت تركيا اليوم الاثنين إن أي تدخل أجنبي في إيران سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في البلاد والمنطقة، ودعت إلى مفاوضات أمريكية إيرانية لحل المشكلات القائمة.

وتواجه إيران أكبر احتجاجات منذ 2022، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في حالة استخدام القوة ضد المحتجين.

وقال عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لا ترغب في أن ترى تفشي الفوضى في إيران على الرغم من “بعض المشكلات داخل المجتمع والحكومة في إيران”.

وذكر جليك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحزب الحاكم “يجب حل هذه المشكلات كما قال الرئيس الإيراني (مسعود) بزشكيان من خلال التفاعلات الداخلية بالمجتمع الإيراني والإرادة الوطنية الإيرانية”.

وأضاف “نعتقد أن التدخل الأجنبي سيؤدي إلى عواقب أسوأ، وأن التدخل الذي تثيره إسرائيل على وجه الخصوص سيؤدي إلى أزمات أكبر”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت إن إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات في إيران، مضيفا “نأمل جميعا أن تتحرر الأمة الفارسية قريبا من نير الاستبداد”.

وتربط ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقات شخصية وثيقة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الاحتجاجات تبعث برسالة قوية جدا إلى طهران. وتصاعدت الاحتجاجات من مجرد شكاوى من المصاعب الاقتصادية الرهيبة إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الدينية الراسخة.

وذكر فيدان لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) يوم الجمعة “هذه الاحتجاجات، النابعة من أسباب حقيقية ومشكلات هيكلية، يتلاعب بها خصوم إيران من الخارج”.

وأضاف “ما نحاول فعله… هو دعم اتفاق مع إيران يفيد الطرفين، وفي المقام الأول الأمريكيين، لأن استقرار المنطقة يعتمد على ذلك”.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إنها تحققت من مقتل 544 شخصا واعتقال 10681 منذ بدء الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )