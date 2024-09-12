تركيا تحقق في مقتل ناشطة في الضفة الغربية المحتلة

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بدأت تركيا تحقيقا في مقتل ناشطة أميركية تركية خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن وزير العدل الخميس مؤكدا أن أنقرة ستضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء فوري.

قتلت عائشة نور إزغي إيغي (26 عاما) الأسبوع الماضي خلال تظاهرة ضد الاستيطان الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة.

والاستيطان غير شرعي ويعد مخالفا للقانون الدولي لكن يدعمه الاعضاء المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو.

واتهم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على إيغي في الرأس.

وقال وزير العدل يلماظ تونتش إن “تركيا فتحت تحقيقا”.

وأضاف أن تركيا ستعرض القضية أمام الأمم المتحدة وتدفع باتجاه تحقيق مستقل في مقتلها.

وتابع “سنعمل على ضمان أن يأخذ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدامات الموجزة والتعسفية إجراءات فورية، وأن يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإعداد تقرير”.

وقال تونتش إن تركيا ستحيل التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف “سنواصل الدفاع عن حق أختنا عائشة نور وإخواننا الفلسطينيين”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية استكمال الإجراءات الرسمية لنقل جثمان الناشطة من خلال السفارة في تل أبيب والقنصلية في القدس.

وقالت الوزارة إن “جثمان الراحلة سيصل تركيا غدا” مؤكدة “ندين مرة أخرى عملية القتل هذه التي ارتكبتها حكومة نتانياهو التي تُنفّذ عمليات إبادة”.

وتنتظر عائلة إيغي وصول جثمان عائشة نور ودفنها في بلدة ديدم (جنوب غرب) الجمعة.

وقال خالها علي تيكم (67 عاما) الأربعاء “الأمر محزن لكنه أيضا مدعاة للفخر في ديدم”.

أضاف “من المهم أن يتم دفن شابة شهيدة وتتعاطف مع مشكلات العالم هنا” في المدينة الساحلية الصغيرة على ساحل بحر إيجه والتي كانت ابنة أخته تزورها باستمرار.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تبذل بلاده كل ما بوسعها “لكي لا يمر مقتل عائشة نور إزغي من دون عقاب”.

فو/غد/لين