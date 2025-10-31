تركيا تحكم على 11 شخصا بالسجن المؤبد في قضية حريق فندق بمنتجع للتزلج

2دقائق

إسطنبول 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية أن محكمة أصدرت يوم الجمعة أحكاما بالسجن المؤبد على 11 شخصا على خلفية حريق اندلع في منتجع للتزلج في جبال بولو شمال غرب البلاد في يناير كانون الثاني وأسفر عن مقتل 78 شخصا.

وأفادت (تي.آر.تي) الإخبارية بأن من بين المدانين خالد أرجول، مالك فندق جراند كارتال الذي اندلع فيه الحريق، حيث حكمت عليه المحكمة في محافظة بولو بالسجن المؤبد المشدد.

ولقي 34 طفلا حتفهم في الحريق الذي وقع خلال عطلة مدرسية، حيث يتوافد العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج. وأُصيب 137 شخصا آخر.

وذكرت (تي.آر.تي) الإخبارية أن المحاكمة شملت 32 متهما، بينهم 20 قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. وضمت قائمة المتهمين إلى جانب أرجول، أعضاء في مجلس إدارة الفندق ومديرين وموظفين ونائب رئيس بلدية وعناصر من فرق الإطفاء.

وأثارت الكارثة دعوات واسعة للمحاسبة والإصلاح، حيث أشار خبراء مستقلون إلى أن الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا كان يفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة من الحرائق.

واندلع الحريق في طابق المطعم داخل المبنى المكون من 12 طابقا الذي كان يضم 238 نزيلا، مما دفع العديد منهم إلى القفز من النوافذ في منتصف الليل هربا من ألسنة اللهب.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)