تركيا تدعو أمريكا لحل الخلافات مع إيران وتقول إن طهران مستعدة لإجراء محادثات

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الولايات المتحدة اليوم الأربعاء على تسوية القضايا الخلافية مع إيران “واحدة تلو الأخرى” بدلا من محاولة إبرام اتفاق شامل وأضاف أن طهران مستعدة لإجراء محادثات حول برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن واشنطن أرسلت “أسطولا حربيا ضخما” نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران بشأن قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

وقمعت طهران احتجاجات مناهضة للحكومة هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل واعتقال الآلاف. وألقى مسؤولون بمسؤولية ذلك على “إرهابيين مسلحين ومثيرين للشغب” على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل، خصمي إيران. ووصفت جماعات معنية بحقوق الإنسان الاحتجاجات بأنها الأكبر منذ ثورة 1979.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة، أكد فيدان مجددا أن تركيا تعارض أي تدخل أو هجوم أجنبي على إيران، وقال “سيكون من الخطأ بدء الحرب مجددا”.

وأضاف “نصيحتي دائما للأصدقاء الأمريكيين هي تسوية القضايا واحدة تلو الأخرى مع الإيرانيين. ابدأوا بالملف النووي، وأغلقوه، ثم انتقلوا إلى قضية أخرى ثم التالية”.

وتابع قائلا “إذا وضعتم كل القضايا في حزمة واحدة، فسيكون من الصعب جدا على أصدقائنا الإيرانيين التعامل معها… وقد يبدو الأمر مهينا لهم في بعض الأحيان. سيكون من الصعب جدا شرح الأمر، ليس فقط لأنفسهم، لكن أيضا للقيادة”.

في يونيو حزيران، ضربت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية وسط تصاعد التوتر في المنطقة مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة. ولم تحرز المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، الذي تقول إنه لأغراض سلمية، تقدما يذكر.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لإيران، إنها تواصلت مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. وقالت أنقرة إن طهران يجب أن يسمح لها بحل مشاكلها الداخلية بنفسها، محذرة من أن أي زعزعة للاستقرار ستتجاوز قدرة المنطقة على التعامل معها في الوقت الحالي. وقال فيدان إن إسرائيل لا تزال تسعى إلى مهاجمة إيران.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)