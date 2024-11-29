تركيا تدعو إلى “وقف الهجمات” على إدلب معقل المعارضة السورية

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دعت تركيا الجمعة إلى “وقف الهجمات” على مدينة إدلب ومحيطها، معقل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا، بعد سلسلة غارات شنتها القوات الجوية الروسية والسورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية عبر منصة إكس “لقد طالبنا بوقف الهجمات. وقد أدت الاشتباكات الأخيرة إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوترات في المنطقة الحدودية”، مشيرا إلى “التطورات في إدلب ومحيطها الحدودي”.

وهذا أول رد فعل رسمي لتركيا منذ بدء الهجوم الخاطف لهيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها ضد النظام السوري والذي وصل في غضون يومين إلى حلب، ثاني أكبر مدن البلاد.

وقالت الوزارة “من المهم للغاية بالنسبة لتركيا تجنب مرحلة جديدة من زعزعة أكبر للاستقرار وعدم تأثر المدنيين”، مؤكدة أن “الحفاظ على الهدوء في إدلب وفي المنطقة الحدودية (…) أولوية بالنسبة لتركيا”.

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا، دخلت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، وبعضها قريب من تركيا، إلى مدينة حلب الجمعة.

كما أفاد المرصد بوقوع غارات مكثفة نفذتها طائرات روسية وسورية على مدينة إدلب ومحيطها.

وأسفرت المعارك التي تعد الأعنف منذ عام 2020 عن مقتل 255 شخصا على الأقل، بحسب المرصد.

واعتبر رئيس “حكومة الإنقاذ” التي تدير مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام محمد البشير الخميس أن سبب العملية العسكرية هو حشد النظام “في الفترة السابقة على خطوط التماس وقصفه مناطق آمنة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين الآمنين”.

واعتبرت أنقرة أن “الهجمات الأخيرة على إدلب وصلت إلى مستوى يقوض روحية وآليات تطبيق اتفاقيات أستانا” لعام 2017.

يهدف مسار أستانا الذي يضم روسيا وإيران وتركيا إلى إنهاء النزاع في سوريا من خلال إنشاء أربع مناطق منزوعة السلاح. لكن الحكومة السورية لم توقع على هذا الاتفاق.

وبدأت تركيا التي تستضيف ثلاثة ملايين لاجئ سوري، عملية مصالحة مع دمشق برعاية روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد، لكن هذا التقارب لم يثمر حتى الآن.

اش/ح س/ود