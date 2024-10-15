تركيا تدعو إلى فرض “عقوبات” على إسرائيل (وزير)

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دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إلى فرض “عقوبات” على إسرائيل طالبا من المجتمع الدولي وقف كل أشكال الدعم لها على خلفية النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال الوزير خلال مؤتمر حول “مستقبل فلسطين” في أنقرة “لم يعد الكلام والدبلوماسية والسياسات الدولية تجدي نفعا”.

وأكد “علينا أن نبدأ بالعقوبات. ينبغي على المجتمع الدولي إتخاذ إجراءات قانونية، يجب علينا مقاطعة إسرائيل (التي) يجب ألا تتلقى بعد الآن أي دعم، في أي مجال”.

وأضاف “وإلا فإن إسرائيل ستواصل مجازرها وإبادتها الجماعية في غزة، لأنها لا تدفع حاليا الثمن الاقتصادي أو السياسي أو العسكري”، معربا عن قلقه خلال هذا المؤتمر من أن الإهتمام الدولي “يصرف نظره عن غزة” مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

واشار إلى أنه “يجب على أولئك الذين يدعمون إسرائيل أن يدفعوا الثمن أيضا ليدركوا أن لما يفعلونه حدودا”.

وقطعت تركيا معظم علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل في الربيع، لكن جزءا من المعارضة يتهمها بمواصلة تزويد الدولة العبرية بالنفط تنفيذا لاتفاقيات سابقة.

واستقبل فيدان الثلاثاء نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي أعرب عن أسفه “لعجز المجتمع الدولي” في حين أن اتساع نطاق الحرب في لبنان “يدفع المنطقة نحو الهاوية”.

بج-اش/غ ر-ريم