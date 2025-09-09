تركيا تدين الهجوم على قيادات حماس في الدوحة

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم الثلاثاء إن تركيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل “سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب” سياسة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إن “استهداف وفد حماس المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب”.

وأضافت “هذا الوضع دليلٌ واضح على أن إسرائيل تتبنى سياساتها التوسعية في المنطقة والإرهاب سياسة رسمية”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمود رضا مراد)