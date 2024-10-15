تركيا ترجئ البحث بشأن ضريبة لتمويل قطاع الدفاع في ظل أزمة الشرق الأوسط

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أرجأ الحزب الحاكم في تركيا الثلاثاء حتى سنة 2025، نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية تعتبرها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، بينما اعتبرتها المعارضة بمثابة “اختلاق تهديد خارجي” للتغطية على “الأزمة الاقتصادية”.

ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعدما عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.

وفي ظل الانتقادات، أعلن الحزب إرجاء النقاش الى لسنة المقبلة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر “صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل”.

أضاف “لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، ما اذا كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف”.

وكان التشريع مطروحا على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، والضربات الصاروخية الإيرانية على الدولة العبرية، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال وزير المال التركي محمد شيمشك لشبكة “إن تي في” الخاصة “لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة”.

ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (ثلاثة آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من كانون الثاني/يناير لدعم قطاع الدفاع.

وأشار شيمشك إلى أن “هدف مشروع القانون واضح”، مضيفا “إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة”. لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن “يعيد تقييمه”.

ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل، وهي وجهة نظر لطالما رددها إردوغان.

وقال غولر “في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى”.

– قطاع الأسلحة –

وحذّر إردوغان الذي انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا، ما دفع المعارضة للمطالة بجلسة طارئة في البرلمان للحصول على تفاصيل من الحكومة.

وشدد إردوغان خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية الثلاثاء على التهديد الذي تمثله إسرائيل.

وقال “إذا كان هناك من لا يرون الخطر المحدق ببلادنا.. فإننا نرى الخطر ونتّخذ كافة أنواع الإجراءات”.

وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.

وذكر وزير المال التركي بأن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.

وأضاف أن “ذلك يتطلب موارد”.

ولفت إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصصت 90 مليار ليرة من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي. وأضاف “رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة. وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ”.

وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10,2 مليارات دولار، بحسب رئيس “وكالة الصناعات الدفاعية” التركية خلوق غورغون.

وأوضح بأن شركات تصدير الأسلحة العشر الأكبر في تركيا ساهمت بنحو ثمانين في المئة من إجمالي عائدات التصدير.

ووصلت مبيعات مسيّرات “بايكار” التركية التي استخدمت في ناغورني قره باغ أو أوكرانيا، إلى 1,8 مليار دولار.

– “التغطية على الأزمة الاقتصادية” –

والأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للطلب من الحكومة تفسير السبب الذي يدفعها لاعتبار أن إسرائيل تمثّل تهديدا محتملا، لكن المعارضة أشارت إلى أنها لم تقتنع بالرد الرسمي.

وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، دنيز يوجيل الاثنين إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية للتغطية على “أزمة اقتصادية”.

ارتفع معدل التضخم خلال العامين الماضيين إذ بلغ معدلا سنويا نسبته 85,5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 و75,45 في المئة في أيار/مايو 2023.

وأظهرت بيانات رسمية بأنه تراجع إلى 49,4 في المئة في أيلول/سبتمبر.

وقال يوجيل الاثنين إن حزب العدالة والتنمية “يحاول اختلاق +تهديد خارجي وأجندة حرب+ زائفين عبر خطاب أن +إسرائيل قد تهاجمنا+”.

وأضاف “نعرف ونرى بأنهم يحاولون التغطية على الأزمة الاقتصادية التي تسببوا بها”.

فو/لين-كام/ود