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تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتأمل أن يكون دائما

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء إن أنقرة ترحب بتوصل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتأمل أن تكون الهدنة دائمة، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيقها بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان “من الضروري أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل لوقف إطلاق النار وتقديم تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بلبنان”، مضيفة أن تركيا مستعدة لدعم جهود السلام في لبنان.

وذكرت أنه يجب أيضا إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن من أجل السلام والاستقرار الإقليمي الدائم.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية