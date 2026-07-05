تركيا تشدد قبضتها الأمنية مع سلسلة اعتقالات عشية قمة الأطلسي في أنقرة

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شهدت تركيا الأحد سلسلة اعتقالات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء في العاصمة أنقرة التي تخضع لحصار أمني مطبق.

قبل يومين من الموعد المقرر لبدء القمة، وقبل 24 ساعة من الموعد الذي أعلنته السلطات، أُغلقت كل الطرق الرئيسية تقريبا أمام حركة المرور، وانتشرت الشرطة حتى عند مداخل الشوارع الفرعية، ما أدى إلى شلّ حركة المرور، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

خلال الأسبوعين الماضيين، نفّذت السلطات عشرات الاعتقالات في أنحاء البلاد، استهدفت من خلالها محامين ومعارضين سياسيين وطلابا ونشطاء بيئيين وصحافيين.

الأحد، اعتقلت السلطات كلا من بوسة سوغوتلو، محررة الشؤون الدولية في قناة “تي 24″، وسيرين إردوغدو، الصحافية في قناة “أوداف تي في”، من منزليهما، واحتُجزتا لأسباب غير محددة، وفق ما أفادت القناتان التلفزيونيتان المذكورتان.

وأوضح محامي سوغوتلو، إرمان أوزتورك، لوكالة فرانس برس أنه لا يعلم أسباب اعتقال موكلته، قائلا “لا نزال نجهل سبب اعتقال الصحافية، لكننا نعتقد أن الأمر مرتبط بقمة الناتو”.

وأضاف “نُفذت عمليات في العديد من المحافظات قبل قمة الناتو، من أنطاليا (جنوب) إلى قونية (وسط)، ومن أنقرة إلى إسكي شهير (جنوب غرب إسطنبول). ويبدو أن الهدف هو ترهيب الديموقراطيين واليسار والصحافة”.

ووفقا لمنظمة “ام ال اس ايه” MLSA الحقوقية، اعتُقل يلدز تار، رئيس تحرير مجلة “كاوس جي ال” Kaos GL المعنية بشؤون مجتمع المثليين، من دون سبب محدد في 23 حزيران/يونيو.

وبحسب صحيفة “جمهوريت” اليومية، “اعتُقل عشرات الأشخاص” الأحد، من دون تقديم أي تفسير.

– “عمليات عشوائية” –

نُفذت عمليات متزامنة في إسطنبول ومدينة كوجالي المجاورة وإزمير (غرب تركيا)، استهدفت نحو خمسة عشر شخصا، من بينهم إزجي أونالان، رئيسة فرع إسطنبول لجمعية الحقوقيين المعاصرين CHD التي اعتُقلت، وفق ما أعلنت هذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية عبر منصة إكس.

وأضافت الجمعية “جرى تفتيش منزلها، كما اعتُقل عدد من موكليها”.

وكانت الجمعية التي تستهدفها السلطات بشكل متكرر، قد أبلغت سابقا عن اعتقال اثنين من أعضائها في نهاية الشهر الفائت.

وندّد رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا إيرول أوندر أوغلو بهذه “العمليات العشوائية والتعسفية وغير المنظمة التي شُنّت قبيل قمة الناتو، والتي تُهدد بشكل واضح سمعة الصحافيين وسلامتهم”.

رفض حلف شمال الأطلسي منح الاعتمادات لعدد كبير من وسائل الإعلام والصحافيين الأتراك، بمن فيهم صحافيون يترددون بانتظام على قمم الناتو مثل بوسة سوتوغلو. وشمل ذلك صحيفة “جمهوريت” وقناة “هالك” التلفزيونية وموقع “نفيس” الإلكتروني ووكالتي “أنكا” و”ميدياسكوب” الإخباريتين.

وبرر الحلف قراره بالقول إن الدولة المضيفة هي من اتخذت هذا الإجراء.

وفي 23 حزيران/يونيو، ألقت السلطات في أنقرة القبض على 209 أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات يسارية متطرفة، وذلك بناء على طلب المدعي العام للعاصمة.

ووجهت اتهامات إلى 185 منهم بالانتماء إلى جماعات يسارية متطرفة مختلفة صنفتها السلطات على أنها “إرهابية”.

وحظر مكتب محافظ أنقرة كل المظاهرات حتى نهاية قمة الناتو التي تُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي من المقرر أن يحضرها قادة الدول الأعضاء الـ32، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد اعتُقل 19 من أعضاء الحزب الشيوعي التركي، كانوا يتظاهرون الأحد رفضا للقمة في أنقرة، حسبما أعلن الحزب.

وكتب كمال كيليدجار أوغلو، الزعيم المتنازع عليه لحزب الشعب الجمهوري، الأحد مهاجما أردوغان “ليس وجود التظاهرات هو الذي يضر بسمعة الدولة، بل قمع الحق في التظاهر بشكل ديموقراطي”.

في غضون ذلك، يدعو أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى عدم تناسي وضع رئيس البلدية المسجون منذ آذار/مارس 2025 والذي يُحاكم بتهم “الفساد” و”التجسس”، وهي تهم ينفيها.

بور-اش/جك/ب ح