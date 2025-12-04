The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا تصنع غواصة مع مساعيها لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أعمال تصنيع أول غواصة محلية الصنع (ميلدن) انطلقت، مضيفة أن أنقرة أتمت أيضا أول عملية بيع لسفينة حربية إلى عضو في حلف شمال الأطلسي عبر اتفاق مع رومانيا.

وقالت تركيا العضو في الحلف العسكري الأسبوع الماضي إن المتعاقدين بدأوا تصنيع المدمرة البحرية للدفاع الجوي محلية الصنع تي.إف-2000، والتي ستشكل جزءا من منظومة “القبة الفولاذية” للدفاع الجوي المخطط لها. وعززت أنقرة إنتاج الصناعات الدفاعية وخفضت الاعتماد على المزودين الأجانب.

وقالت الوزارة في إفادة أسبوعية إن إدارة المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن (أسفات) التي تعمل تحت إشراف الوزارة أبرمت صفقة مع وزارة الدفاع الرومانية لتصدير سفينة حربية في أول عملية بيع من نوعها تجريها لتركيا مع عضو بحلف شمال الأطلسي.

وأضافت “بعد بناء الكتلة الأولى من المدمرة البحرية للدفاع الجوي تي.إف-2000 في قيادة ترسانة إسطنبول البحرية، بدأ بناء أول كتلة اختبارية لغواصتنا الوطنية (ميلدن) في قيادة ترسانة قولجوك البحرية”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية