تركيا تصنع غواصة مع مساعيها لتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية
أنقرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أعمال تصنيع أول غواصة محلية الصنع (ميلدن) انطلقت، مضيفة أن أنقرة أتمت أيضا أول عملية بيع لسفينة حربية إلى عضو في حلف شمال الأطلسي عبر اتفاق مع رومانيا.
وقالت تركيا العضو في الحلف العسكري الأسبوع الماضي إن المتعاقدين بدأوا تصنيع المدمرة البحرية للدفاع الجوي محلية الصنع تي.إف-2000، والتي ستشكل جزءا من منظومة “القبة الفولاذية” للدفاع الجوي المخطط لها. وعززت أنقرة إنتاج الصناعات الدفاعية وخفضت الاعتماد على المزودين الأجانب.
وقالت الوزارة في إفادة أسبوعية إن إدارة المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن (أسفات) التي تعمل تحت إشراف الوزارة أبرمت صفقة مع وزارة الدفاع الرومانية لتصدير سفينة حربية في أول عملية بيع من نوعها تجريها لتركيا مع عضو بحلف شمال الأطلسي.
وأضافت “بعد بناء الكتلة الأولى من المدمرة البحرية للدفاع الجوي تي.إف-2000 في قيادة ترسانة إسطنبول البحرية، بدأ بناء أول كتلة اختبارية لغواصتنا الوطنية (ميلدن) في قيادة ترسانة قولجوك البحرية”.
(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)