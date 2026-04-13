تركيا تعبر عن قلقها إزاء فرض قواعد جديدة لعبور مضيق هرمز
أنقرة 13 أبريل نيسان (رويترز) – عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عن القلق إزاء اقتراح إيران والولايات المتحدة خلال محادثاتهما وضع قواعد جديدة لعبور مضيق هرمز، وقال إن هناك صعوبات بالغة تحيط بفكرة تولي قوة دولية الإشراف على إعادة فتح الممر المائي.
وذكر فيدان لوكالة أنباء الأناضول أنه ينبغي فتح مضيق هرمز عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد فشل محادثات عقدت مطلع الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
