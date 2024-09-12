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تركيا تعتزم طلب مذكرات اعتقال دولية بعد مقتل مواطنة بالضفة الغربية

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إسطنبول (رويترز) – قالت أنقرة يوم الخميس إنها فتحت تحقيقا في مقتل ناشطة أمريكية تركية يعتقد أنها أصيبت برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وستطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية.

وذكرت وزارة الخارجية أن جثمان الناشطة عائشة نور إزجي إيجي (26 عاما) سيصل إلى تركيا يوم الجمعة.

وأعلنت إسرائيل المسؤولية عن مقتل عائشة التي قُتلت يوم الجمعة الماضي في أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية إن عائشة “استُهدفت وقُتلت عمدا على يد جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية تضامنا مع الفلسطينيين”.

وأضافت “سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب”.

وقالت إسرائيل إن الرصاصة التي قتلتها من المرجح للغاية أن تكون قواتها أطلقتها، لكن موتها لم يكن متعمدا.

وقال وزير العدل يلماز تونج إن مكتب المدعي العام في أنقرة يجري تحقيقا حول “المسؤولين عن استشهاد وقتل أختنا عائشة نور إزجي إيجي”.

وأضاف في حديثه للصحفيين أن تركيا لديها أدلة تتعلق بمقتل عائشة وستقدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال دولية.

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