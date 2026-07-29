تركيا تعتقل رئيسة بلدية وآخرين مع توسع حملة ضد المعارضة

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إسطنبول 29 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت قناة (إن.تي.في) أن السلطات التركية اعتقلت اليوم الأربعاء رئيسة بلدية أحد أحياء إسطنبول تنتمي للمعارضة وخمسة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بتراخيص البناء والإشغال.

• تعد هذه الخطوة الأحدث في حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب الرئيسي المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان.

• ذكرت القناة أنه تم احتجاز سينم ديديطاش رئيسة بلدية أوسكودار، بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية وأمين عام ومهندس معماري ووكيل تجاري ومقاول.

• شنت الشرطة مداهمات متزامنة على 11 عنوانا في إسطنبول، وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم.

• أفادت القناة بأنه ترددت أنباء عن قيام البلدية بتنسيق عملية الموافقة على تراخيص البناء من خلال نظام كان يُلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية للحصول على التراخيص.

• رفضت المعارضة موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024، وتقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية. وتؤكد الحكومة أن القضاء مستقل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)