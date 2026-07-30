تركيا تعتقل رئيس بلدية من المعارضة في إطار حملة قانونية

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أنقرة 30 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة احتجزت اليوم الخميس رئيس بلدية منطقة إتيمسجوت في أنقرة، وهو من المعارضة، بالإضافة إلى 51 مشتبها بهم آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.

• رئيس البلدية إردال بيشكجي أوغلو من بين 37 موظفا جرى توقيفهم عقب مداهمة الشرطة لمبنى البلدية في غرب أنقرة.

• ذكرت الوزارة أنه صدرت مذكرات توقيف بحق 55 مشتبها به إجمالا، منهم 18 مسؤولا في شركات، في حين لا تزال السلطات تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

• هذه الخطوة الأحدث في حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي تديرها المعارضة الرئيسية للرئيس رجب طيب أردوغان.

• ذكرت الوزارة أن التحقيق يجري في تهم منها الانتماء لمنظمة إجرامية والاختلاس والرشوة والابتزاز والاحتيال في المشتريات العامة وإساءة استغلال المنصب.

• احتجزت الشرطة أمس الأربعاء رئيسة بلدية أوسكودار في إسطنبول المنتمية للمعارضة إلى جانب خمسة آخرين، على خلفية اتهامات بوجود مخالفات في تراخيص البناء والإشغال.

• تنفي المعارضة موجة من الاتهامات منذ عام 2024، وتقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)