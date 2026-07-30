تركيا تعتقل رئيس بلدية من المعارضة في إطار حملة قانونية
أنقرة 30 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة احتجزت اليوم الخميس رئيس بلدية منطقة إتيمسجوت في أنقرة، وهو من المعارضة، بالإضافة إلى 51 مشتبها بهم آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد.
• رئيس البلدية إردال بيشكجي أوغلو من بين 37 موظفا جرى توقيفهم عقب مداهمة الشرطة لمبنى البلدية في غرب أنقرة.
• ذكرت الوزارة أنه صدرت مذكرات توقيف بحق 55 مشتبها به إجمالا، منهم 18 مسؤولا في شركات، في حين لا تزال السلطات تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم آخرين.
• هذه الخطوة الأحدث في حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي تديرها المعارضة الرئيسية للرئيس رجب طيب أردوغان.
• ذكرت الوزارة أن التحقيق يجري في تهم منها الانتماء لمنظمة إجرامية والاختلاس والرشوة والابتزاز والاحتيال في المشتريات العامة وإساءة استغلال المنصب.
• احتجزت الشرطة أمس الأربعاء رئيسة بلدية أوسكودار في إسطنبول المنتمية للمعارضة إلى جانب خمسة آخرين، على خلفية اتهامات بوجود مخالفات في تراخيص البناء والإشغال.
• تنفي المعارضة موجة من الاتهامات منذ عام 2024، وتقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)