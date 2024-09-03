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تركيا تعتقل مسؤول الشبكة المالية للموساد في إسطنبول

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أنقرة (رويترز) – قالت وكالة المخابرات التركية يوم الثلاثاء إن أنقرة اعتقلت مواطنا من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في البلاد.

وأضافت الوكالة أن السلطات ألقت القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول في 30 أغسطس آب للاشتباه في تحويله أموالا إلى عملاء للموساد في تركيا.

وألقت تركيا القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد. وتندد أنقرة بالحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر بيان لوكالة المخابرات التركية أن ريجيبي كان تحت المراقبة منذ دخوله تركيا في 25 أغسطس آب، ويُشتبه بأنه سهَل تحويلات مالية من دول في شرق أوروبا، لا سيما كوسوفو، لعملاء الموساد في تركيا.

وجاء في البيان أن الأموال التي حوّلها ريجيبي استُخدمت في جمع معلومات مخابراتية في سوريا وتنفيذ عمليات تؤثر على معنويات الفلسطينيين وتنسيق عمليات مرتبطة بالطائرات المسيرة.

واستخدم ريجيبي خدمات تحويل الأموال لنقل الأموال إلى تركيا. وذكرت مصادر أنه بمجرد وصول الأموال للبلاد، جرى توزيعها على عملاء ميدانيين وجهوا بدورهم بعضا منها إلى أصول في سوريا، مُستخدمين في كثير من الأحيان عملات مشفرة في هذه المعاملات.

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