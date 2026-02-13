تركيا تعتقل 16 وتصادر أصولا بملايين بسبب منصة (أونلي فانز)

أنقرة 13 فبراير شباط (رويترز) – قالت ممثلو ادعاء في تركيا إنه تم اعتقال 16 شخصا ومصادرة أصول بقيمة 300 مليون ليرة (6.9 مليون دولار) تقريبا اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن اتهامات غسل أموال مرتبطة بمحتوى تمت مشاركته على منصة (أونلي فانز).

وأشار ممثلو الادعاء في إسطنبول إلى أن التحقيق، الذي قادته إدارة تحقق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، استهدف 25 مشتبها بهم وشركتين في عمليات شملت ثمانية أقاليم من بينها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.

وقال ممثلو الادعاء العام إن المشتبه بهم حققوا دخلا من خلال مشاركة محتوى فاضح على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه المستخدمين إلى منصات مدفوعة، بما في ذلك أونلي فانز وقنوات مراسلة خاصة مثل تيليجرام.

وتم حظر (أونلي فانز) في تركيا منذ السابع من يونيو حزيران 2023، بموجب حكم صادر عن محكمة في إسطنبول على أساس أنه يستضيف محتوى يعتبر مخالفا للأخلاق العامة والقيم الأسرية.

وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من الحظر، تبين أن المشتبه بهم دخلوا إلى المنصة عبر شبكات خاصة افتراضية.

ووفقا للبيان، تمكن المشتبه بهم من غسل عائداتهم من خلال شراء أصول، بالإضافة الى استثمارات في عملة بتكوين الرقمية والذهب.

وصادرت السلطات 10 عقارات و14 مركبة وشركتين مرتبطتين بالمشتبه بهم. وقدرت القيمة الإجمالية للأصول المصادرة بنحو 300 مليون ليرة.

وقال مكتب المدعي العام إن التحقيق لا يزال جاريا.

