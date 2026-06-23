تركيا تعتقل 209 أشخاص في حملات أمنية قبل قمة حلف الأطلسي

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أنقرة 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال ممثلو الادعاء إن السلطات التركية اعتقلت 209 أشخاص في عمليات لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من فرض أنقرة قيودا على التجمعات العامة استعدادا لقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها الشهر المقبل.

وقالت جماعات معارضة إن المداهمات جزء مما وصفته بحملة قمع أوسع نطاقا تستهدف الديمقراطية والحريات المدنية في تركيا.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بإصدار أوامر اعتقال بحق 241 مشتبها بهم في إطار التحقيقات الجارية بشأن عدة جماعات مسلحة، منها تنظيم الدولة الإسلامية، ومنظمات اليسار المتطرف مثل جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري و الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني .

وأضاف المكتب أن السلطات احتجزت 209 مشتبه بهم، وأن الجهود جارية لتحديد مكان المتبقين.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام ووزارة العدل.

وجاءت هذه العمليات بعد يوم من إعلان مكتب حاكم أنقرة حظرا 13 يوما على المظاهرات والمؤتمرات الصحفية والتجمعات العامة الأخرى من 28 يونيو حزيران إلى 10 يوليو تموز، مشيرا إلى مخاوف أمنية تتعلق بقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها يومي السابع والثامن من يوليو تموز.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الكشف عن أنشطة الجماعات المسلحة. ولم يشر البيان إلى قمة حلف شمال الأطلسي.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)