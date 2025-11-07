The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تعد قانونا يسمح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بالعودة ضمن خطة سلام

(رويترز) – بدأت تركيا العمل على إعداد قانون يسمح للآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في شمال العراق في إطار مفاوضات لإنهاء صراع طويل.

وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي في تركيا إن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون. ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

