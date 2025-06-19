تركيا تعزز الأمن على حدودها مع إيران دون رصد تدفق للهجرة غير المشروعة

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن تركيا عززت الأمن على حدودها مع إيران مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفا أن أنقرة لم تشهد أي تدفق لمهاجرين غير قانونيين من إيران.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكره بالاسم، أن تركيا تواصل تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي متعدد الطبقات ومتكامل، باستخدام أنظمة رادار وأسلحة محلية الصنع، مضيفا أن الهدف هو الحفاظ على جاهزيتها القتالية المحتملة عند مستوى عال.