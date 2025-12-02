تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

afp_tickers

2دقائق

أعلنت تركيا الثلاثاء أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود.

وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة “مايلدفولغا 2” (MildVolga 2) “أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس”، مشيرة الى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لتتبع الملاحة البحرية، ترفع “مايلدفولغا 2” علم روسيا.

وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة “تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي”، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 13 لم يتعرضوا إلى أي أذى.

وسفينة “مايلدفولغا 2” مدرجة على موقع “فيسل فايندر” VesselFinder على أنها “ناقلة نفط/كيماويات”.

يأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا “الأسطول الشبح” الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظلّ العقوبات.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن “تصعيد مقلق” معتبرا أن “النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

بغ/كام-خلص-لين/ص ك