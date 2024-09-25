تركيا تعلن دعمها للبنان وسط الهجمات الإسرائيلية

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية التركي أبلغ نظيره اللبناني يوم الأربعاء أن أنقرة تقف إلى جانب لبنان أمام الهجمات التي تشنها إسرائيل وتستهدف جماعة حزب الله اللبنانية.

وأدانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوقفت تركيا كل التعاملات التجارية مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وقالت إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية التي تقول إسرائيل إنها تستهدف فيها مقاتلي جماعة حزب الله وبنيتها الأساسية، وطالب أردوغان باتخاذ خطوات دولية لوقف حرب إسرائيل في غزة ووقف إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله.

ونقل المصدر الدبلوماسي التركي عن وزير الخارجية هاكان فيدان قوله لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، في اجتماع على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان “غير مقبولة” وتهدف إلى “جر المنطقة إلى الفوضى”.

وأضاف المصدر أن بو حبيب شكر فيدان على شحنة الأدوية التركية التي وصلت إلى لبنان يوم الأربعاء، وأطلع نظيره التركي على أحدث التطورات في لبنان.

وقال فيدان في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك إن من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله سينتشر بشكل أكبر، على الرغم من أن العالم يواجه صراعا أوسع.

وأضاف المصدر أن فيدان أكد أيضا دعوة أنقرة القائمة منذ فترة طويلة لإصلاح مجلس الأمن الدولي لجعله “كامل الفاعلية”، وأن الوزير التركي قال إن تركيا تريد رؤية هيكل “لا يحسم فيه حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به دولة ما مصير دولة أخرى”.

والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا دائمة العضوية في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض. وهناك عشر دول غير دائمة تشغل العضوية لمدة عامين.