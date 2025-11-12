تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها في تحطم طائرة شحن عسكرية بجورجيا

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن 20 جنديا لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لها في جورجيا يوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المحققون العمل لمعرفة سبب سقوط الطائرة.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز سي-130 من أذربيجان وكانت متجهة إلى تركيا لكنها تحطمت في جورجيا يوم الثلاثاء.

ولم تقدم أنقرة حتى الآن سببا لأسوأ حادث عسكري من حيث عدد القتلى تتعرض له منذ عام 2020. وقالت إن السلطات التركية والجورجية بدأت مسح موقع سقوط الطائرة في بلدية سيغناغو بمنطقة كاخيتي في جورجيا الساعة 0330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع مصور أولي من موقع الحادث قِطعا معدنية ملتوية متناثرة على تل عشبي، في حين أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق منها الطائرة وهي تتحطم في الهواء قبل أن تسقط نحو الأرض والنيران تشتعل فيها.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء قائمة بأسماء العسكريين العشرين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وقدم زعيما أذربيجان وجورجيا، وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، تعازيهم. وعبر السفير الأمريكي لدى تركيا توماس برّاك عن تضامن بلاده مع تركيا بعد الحادث.

وتحدث وزير الدفاع التركي يشار غولر يوم الثلاثاء مع نظيريه الجورجي والأذربيجاني بالإضافة إلى رئيس أركان أذربيجان لمناقشة عمليات البحث والإنقاذ.

وعبرت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، المُصنعة لطائرة سي-130 هيركوليز التي تستخدمها القوات الجوية على نطاق واسع في أنحاء العالم، عن تعازيها وأكدت التزامها بمساعدة تركيا بأي شكل من الأشكال خلال التحقيق.

وطائرة سي-130 هيركوليز مخصصة لنقل البضائع والقوات والعتاد، وتصنف بأنها طائرة نقل عسكرية بأربعة محركات توربينية، قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج غير مجهزة.

وبفضل هيكلها متعدد الاستخدامات، يمكن تشغيلها لأغراض أخرى أيضا، بما في ذلك كطائرة قتالية أو في عمليات الهجوم الجوي والاستطلاع. وتعد اليوم من أبرز طائرات النقل الجوي التكتيكية التي تستخدمها جيوش كثيرة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)