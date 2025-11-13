تركيا تعلّق استخدام طائرات الشحن العسكرية “سي-130” بعد تحطم إحداها

afp_tickers

1دقيقة

علّقت أنقرة استخدام طائرات الشحن العسكرية “سي-130” حتى إشعار آخر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، عقب حادث تحطم إحداها أسفر عن مقتل 20 عسكريا.

وأكدت الوزارة أيضا العثور على آخر الضحايا العشرين، مشيرة إلى أن كل الجثث ستنقل إلى تركيا.

وتحطمت الطائرة الثلاثاء في شرق جورجيا فيما كانت متجهة من أذربيجان إلى تركيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 20 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن جهازي تسجيل بيانات الرحلة نُقلا إلى أنقرة بعد العثور عليهما في موقع التحطم.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود، الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.

والطائرة C-130 “هيركوليس” هي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية وتنتجها منذ الخمسينات.

ربلاا/ب ح/ناش