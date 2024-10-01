تركيا تعمل مع 20 دولة في الإعداد لإجلاء الرعايا من لبنان

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن تركيا مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة للأتراك من لبنان جوا وبحرا، وتعمل مع حوالي 20 دولة على الاستعداد لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا.

وأضافت أن الأوضاع الأمنية في لبنان قد تتدهور مع التوغل البري لإسرائيل في جنوب لبنان، وأنه تم إنشاء مركز تنسيق للتعامل مع طلبات الإجلاء وفقا لخطط وضعتها المؤسسات التركية.

وتابعت “وُضعت إرشادات لإجلاء الرعايا الأجانب عبر بلادنا، وهناك استعدادات ضرورية تجري مع حوالي 20 دولة طلبت الدعم حتى الآن”.