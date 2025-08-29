تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية (الخارجية)

afp_tickers

3دقائق

أعلنت تركيا الجمعة إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بحسب وزير الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن القرار يطال الرحلات الإسرائيلية “الرسمية”.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون “لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية. لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية… ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي”.

وأوضح مصدر دبلوماسي تركي لفرانس برس أن المجال الجوي “مغلق أمام جميع الطائرات التي تحمل أسلحة (لإسرائيل) وأمام الرحلات الرسمية الإسرائيلية”.

ولم يتم توضيح موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منعت تركيا طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من عبور مجالها الجوي ما اجبره على إلغاء مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في أذربيجان.

وألغى نتانياهو زيارة أخرى لباكو في أيار/مايو بعدما رفضت أنقرة السماح لطائرته بالعبور.

وتوجه تركيا انتقادات حادة لإسرائيل وتتهمها بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، وهو مصطلح ترفضه الدولة العبرية.

وفي أيار/مايو أعلنت أنقرة تعليق كافة الأنشطة التجارية مع إسرائيل حتى ترفع كل القيود على دخول المساعدات للقطاع المحاصر والمدمر.

وأعلنت شركة “زيم” كبرى شركات الشحن الإسرائيلية الأسبوع الجاري أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها تركيا في 22 آب/أغسطس، تمنع “السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها مؤسسات مرتبطة بإسرائيل” من الرسو في الموانئ التركية.

وقدمت الشركة ملفا الى بورصة نيويورك حذرت فيه من التبعات السلبية للقرار “على مخرجات الشركة المالية والعملياتية”.

وأضافت أن قرار المنع يشمل كذلك السفن الأخرى التي تحمل شحنات عسكرية لإسرائيل كما تُمنع “السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في موانئ إسرائيل”.

وتعتبر تصريحات فيدان الجمعة أول إعلان رسمي لقرار المنع.

فا/لم/ب ق