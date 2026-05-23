تركيا تقبض على 10 في سوريا للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

إسطنبول 23 مايو أيار (رويترز) – نقلت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت عن مصادر أمنية أن جهاز المخابرات التركي ألقى القبض على 10 ممن يشتبه انتماؤهم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا واقتادهم إلى تركيا.

وذكرت المصادر أن المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم في العملية المنفذة بالتنسيق مع المخابرات السورية تربطهم صلات بهجمات سابقة في تركيا.

وقالت الوكالة إن أحد المشتبه بهم، وجميعهم من أصل تركي، على صلة بمرتكبي هجوم تفجيري وقع في 2015 بمحطة قطار أنقرة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقالت المصادر إن معتقلا آخر كان يرأس الوحدة المعنية بتركيا في جهاز المخابرات بالتنظيم؟

وأضافت المصادر أن المشتبه بهم متهمون بالمشاركة في تدريبات مسلحة وأعمال ترويج والتخطيط لهجمات أو دعمها.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )