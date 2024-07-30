مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تركيا تقول إنها قتلت 13 من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إن القوات الجوية استهدفت مسلحين أكرادا في شمال العراق بضربات أسفرت عن مقتل 13 عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني “حُيدوا” في منطقتي غارا وحفتانين في شمال العراق. وتعني الوزارة عموما بمصطلح “التحييد” القتل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان سابق إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفا للمسلحين الأكراد. وأضافت أن تلك الأهداف شملت كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية