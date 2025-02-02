تركيا تقول إنها قتلت 23 مسلحا كرديا في سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قالت تركيا يوم الأحد إنها قتلت 23 مسلحا كرديا في شمال سوريا، في أحدث استهداف لهم ضمن ضربات متواصلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب جماعتين مرتبطتين في حين تعتبرهما الولايات المتحدة منفصلتين. وتحظر واشنطن حزب العمال الكردستاني وتصنفه منظمة إرهابية لكنها تتحالف مع وحدات حماية الشعب في سوريا في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتطالب تركيا واشنطن منذ فترة طويلة بسحب دعمها لوحدات حماية الشعب وعبرت عن أملها في أن يراجع ترامب السياسة الموروثة من إدارة الرئيس جو بايدن السابقة.

وخاضت قوات تركية وحلفاء لها مرارا معارك في سوريا مع مسلحين أكراد منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي.

وتقول تركيا إنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف تدعمه الولايات المتحدة وتنضوي تحت مظلته عدة جماعات مسلحة منها وحدات حماية الشعب الكردية، التخلي عن السلاح وإلا فإنها ستواجه تدخلا عسكريا.

وفي عهد إدارة بايدن، كان للولايات المتحدة 2000 جندي في سوريا يقاتلون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.