تركيا تكشف عن مشروع قانون لدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

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أنقرة 5 أغسطس آب (رويترز) – قدم التحالف الحاكم في تركيا إلى البرلمان اليوم الأربعاء مشروع قانون يهدف لدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني عبر تدابير من بينها حماية العديد ممن كانوا مقاتلين من الملاحقة القضائية وتعليق أحكام صدرت بسجن عدد كبير من الأشخاص الذين أدينوا بالانضمام إلى الجماعة.

ويهدف التحالف من هذا المشروع إلى إنهاء صراع دام عقودا عن طريق تسهيل عودة ربما الآلاف ممن كانوا مقاتلين في حزب العمال الكردستاني من مواقع تمركزهم في شمال العراق إلى تركيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان مشروع القانون في غضون أيام.

وبموجب مشروع القانون، سيتولى جهاز المخابرات الوطنية التركي (إم.آي.تي) التحقق من نزع سلاح الجماعة، وستشرف لجنة تضم نائب الرئيس وعددا من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات على استسلام المقاتلين ونزع سلاحهم.

ويمثل مشروع القانون خطوة كبيرة نحو إنهاء تمرد أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984 وعمّق الانقسامات داخل تركيا وأجج أعمال عنف عبر الحدود في العراق وسوريا.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)