تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال

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وقعت تركيا اتفاقية “طويلة الأجل” مع مجموعة توتال إنرجي الفرنسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات اعتبارا من 2027، وفق ما أعلن وزير الطاقة التركي الأربعاء.

وقال الوزير ألب أرسلان بيرقدار على منصة “إكس”، “لقد وقعنا اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين شركتنا الوطنية بوتاس وتوتال إنرجي”.

وأوضح أنه “مع هذه الاتفاقية التي ستكون سارية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 2027، سيتم تسليم ست عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1,6 مليار متر مكعب سنويا”.

وأكد الوزير أن “اتفاقياتنا طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال تنطوي على أهمية كبيرة لضمان إمدادات بلدنا ومنطقتنا من الطاقة ومرونتها، وتعزيز تنوع مواردنا”.

تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا بالإضافة إلى قطر وأذربيجان.

والغاز الطبيعي المسال يمثل مصدراً نظيفاً للطاقة ويستخدم بشكل خاص في وسائل النقل.

اسه/ريم/ص ك