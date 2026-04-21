تركيا توقف 110 عمال ساروا 200 كلم وأضربوا عن الطعام للمطالبة بأجورهم

afp_tickers

1دقيقة

أوقفت السلطات التركية صباح الثلاثاء 110 عمال مناجم قطعوا مسافة 200 كيلومتر سيرا على لأقدام وأضربوا عن الطعام احتجاجا على عدم دفع أجورهم، بحسب ما أعلنت نقابتهم.

وبعد مسيرة استمرت تسعة أيام إلى أنقرة من محافظة إسكي شهر المجاورة، اعتصم العمال الاثنين خارج مقر وزارة الطاقة في العاصمة التركية حيث خلعوا قمصانهم قبل أن تحاوطهم الشرطة.

وكتب عدد منهم على أجسادهم “نحن جائعون”.

وأفادت “نقابة عمال المناجم المستقلة” على “إكس”، “ننتظر التحدّث إلى شخص ما خارج وزارة الطاقة. الرد الوحيد الذي تلقيناه هو توقيف 110 من زملائنا”.

يطالب عمال مناجم الليغنيت (الفحم البنّي) بدفع أجورهم المستحقة وبالحصول على تعويضات إنهاء الخدمة من شركة “دوروك للتعدين” المشغّلة لهم.

وقال رئيس نقابة التعدين غوكاي تشاكير للعمال المضربين مساء الاثنين “في هذا البلد، لا قيمة للعمال، وحده المال هو المهم.. العار على من يديرون هذا البلد”.

وحاولت وكالة فرانس برس الحصول على تعليق من وزارة الطاقة من دون جدوى.

ربا-فو/لين/ناش