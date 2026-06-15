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تركيا لإيران: نأمل في أن تعزز المحادثات القادمة الاتفاق مع أمريكا

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أنقرة 15 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين بأن أنقرة تأمل في تحقيق نتائج إيجابية عبر المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف الحرب.

وأضاف المصدر أن فيدان حذر أيضا من “الاستفزازات” التي من شأنها أن تعرقل الاتفاق، وتعهد بأن تركيا ستواصل دعم جهود السلام الإقليمي.

وقال المصدر إن عراقجي وجه الشكر لتركيا على جهودها في عملية التفاوض.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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