تركيا لا تواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب لكن الوضع “متقلب”

أنقرة 7 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء عن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار قوله إن تركيا لا تواجه أي مشاكل فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، لكن الوضع “متقلب”.

وذكرت قناة خبر ترك أن بيرقدار قال للصحفيين مساء أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “نأمل ألا تستمر الحرب لفترة أطول. لكن الوضع حاليا تحت سيطرتنا”. وأضاف “لا توجد أي مشكلة أو صعوبة في أمن إمدادات الطاقة”.

وتركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران. كما أنها من بين الاقتصادات الناشئة الأكثر انكشافا على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقال بيرقدار في أواخر مارس آذار إن اعتماد تركيا على نفط الشرق الأوسط يبلغ 10 بالمئة من إجمالي الإمدادات، وهو معدل “يمكن التعامل معه”، وإن البلاد اتخذت خطوات احترازية للتنويع.

وقال في ذلك الوقت إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار النفط تضيف حوالي 400 مليون دولار إلى فاتورة الطاقة التركية، في حين لم يكن هناك أي انقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي حتى الآن من إيران، التي كانت رابع أكبر مورد لتركيا العام الماضي.

وأوضح بيرقدار للصحفيين أمس الاثنين أنه تحدث مع وزير الخارجية المجري وناقش مسألة حماية أمن خط أنابيب “ترك ستريم”، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود وتركيا.

وتم العثور على متفجرات بالقرب من خط أنابيب “ترك ستريم” في صربيا مطلع الأسبوع، مما دفع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع.

وأطلقت روسيا وتركيا رسميا خط أنابيب ترك ستريم، الذي تبلغ طاقته 31.5 مليار متر مكعب سنويا، في يناير كانون الثاني 2020. ويتيح خط الأنابيب لموسكو تجاوز أوكرانيا كطريق عبور إلى أوروبا.

وقال بيرقدار “أمن خط الأنابيب في البحر الأسود وعلى جانبنا مهم”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)