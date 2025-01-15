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تركيا مستعدة لدعم سوريا في إدارة معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة في إدارة معسكرات تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

وأضاف فيدان “مثلما نقول دائما، نحن مستعدون أيضا لتقديم المساعدة اللازمة للإدارة الجديدة في إدارة معسكرات داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وسجونها”.

وذكر فيدان في أنقرة عقب اجتماعه مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني أن الجهود الدبلوماسية ستستمر لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

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