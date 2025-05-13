تركيا وحزب العمال الكردستاني يواجهان صعوبات لتحديد كيفية حل الجماعة

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من دارين بتلر وجوناثان سبايسر

إسطنبول (رويترز) – تسلك تركيا مسارا محفوف بالمخاطر لضمان تنفيذ حزب العمال الكردستاني قراره حل نفسه بعد 40 عاما من الصراع إذ تواجه عقبات يتعين التغلب عليها في العراق وسوريا المجاورين.

وأظهرت خطط أنقرة التي سُربت لوسائل إعلام موالية للحكومة أن من المتوقع الآن أن يسلم الألوف من مقاتلي الجماعة المدججة بالسلاح في شمال العراق، حيث تتمركز، أسلحتهم في العديد من المواقع في مختلف أنحاء المنطقة، على أن يعود العديد منهم بعد ذلك إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

لكن هناك أيضا ضغوطا على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لاتخاذ الخطوة التالية فيما يصفه جميع الأطراف بأنه مسار دقيق نحو السلام المحتمل وإنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألفا منذ 1984.

وأحجم المسؤولون الأتراك عن التعليق على كيفية تنفيذ هذه العملية.

ويتوقع حزب العمال الكردستاني وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد في تركيا، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، أن تتعامل أنقرة مع المطالب السياسية الكردية، وربما يكون ذلك قبل تسليم السلاح.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء يوم الاثنين إن قرار إلقاء السلاح يجب أن ينطبق أيضا على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، وتعتبر أنقرة تلك القوات جزءا من حزب العمال الكردستاني.

وفي سوريا، قال قائد القوات الكردية مظلوم عبدي إن قرار حزب العمال الكردستاني “محل تقدير” و”سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة”.

لكن عبدي لم يشر إلى خطوات مزمعة، وقال في وقت سابق إن إلقاء الجماعة سلاحها لا ينطبق على قوات سوريا الديمقراطية التي وقعت اتفاقا للانضمام إلى المؤسسات السورية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة إن وزير الخارجية ماركو روبيو وصف خطوة حزب العمال الكردستاني بأنها “نقطة تحول” وعبر عن دعمه لتركيا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وفي حين تصنف واشنطن وأنقرة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية، فإن التحالف الأمريكي مع المقاتلين الأكراد في سوريا، الذين تعتبرهم تركيا جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني، أدى إلى توتر العلاقات الثنائية.

وقال هارون أرماجان نائب رئيس الشؤون الخارجية في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لرويترز “لو لم يكن هناك دعم عسكري أمريكي غير مشروط لحزب العمال الكردستاني في 2014، لكانت عملية السلام السابقة في ذلك الوقت أسفرت عن نتائج، وربما كانت الجماعة الإرهابية لتلقي السلاح آنذاك”.

وقوات سوريا الديمقراطية هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وفرق المسؤولون الأمريكيون في الماضي بين القوات الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، مؤكدين أن علاقتهما تكتيكية وتركز على مكافحة الإرهاب.