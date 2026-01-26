The Swiss voice in the world since 1935
تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان اجتمع مع مسؤولين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين وبحثوا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف المصدر أن فيدان أطلع مسؤولي حماس على الجهود التي تبذلها تركيا في المحافل العالمية، ومنها “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحماية حقوق سكان غزة.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

