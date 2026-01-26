تركيا وحماس تبحثان المرحلة الثانية من خطة غزة والأوضاع الإنسانية

أنقرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان اجتمع مع مسؤولين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين وبحثوا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف المصدر أن فيدان أطلع مسؤولي حماس على الجهود التي تبذلها تركيا في المحافل العالمية، ومنها “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحماية حقوق سكان غزة.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)