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تركيا وقطر توقعان اتفاقيات لتسهيل التجارة والتعاون العسكري

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أنقرة (رويترز) – وقعت تركيا وقطر مجموعة من الاتفاقيات يوم الخميس في مجالات تمتد من تسهيل التجارة إلى التعاون العسكري والتقني خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأنقرة ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وترأس أردوغان والشيخ تميم اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التركية القطرية.

تأتي زيارة أمير قطر، التي تركز على الاستثمار والتجارة، بعد أن قالت الدوحة في مطلع الأسبوع إنها أبلغت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بأنها ستوقف جهود التوسط في وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن حتى يظهروا الاستعداد والجدية في المحادثات.

وتنتقد تركيا إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على قطاع غزة ولبنان ولا تعتبر حركة حماس منظمة إرهابية. ويزور بعض المسؤولين السياسيين في الحركة الفلسطينية تركيا بشكل متكرر.

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