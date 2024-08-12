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ترودو يحث الكنديين على مغادرة لبنان مشيرا إلى خطر “حقيقي” للتصعيد

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أوتاوا (رويترز) – قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الاثنين إن هناك خطرا حقيقيا للتصعيد في الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وإن على الكنديين مغادرة لبنان ما دام ذلك ممكنا لأن أوتاوا قد لا تتمكن من إجلاء الجميع إذا ساء الوضع.

وأضاف للصحفيين في أونتاريو “نرى أن خطر التصعيد حقيقي، والتحديات في المنطقة كبيرة. نتخذ بعض الاستعدادات لنكون قادرين على تقديم الدعم في حال تدهور الأمور، لكن الوضع صعب للغاية لدرجة أننا قد لا نتمكن من إجلاء جميع الكنديين”.

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